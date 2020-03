Irene Grandi: sospeso tutto il nuovo tour

Sospeso tutto il tour di Irene Grandi in seguito all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (qui l'elenco con tutti i concerti sospesi). La serie di concerti della rocker toscana sarebbe dovuta partire domani, giovedì 5 marzo, da Roma, per poi fare tappa a Livorno, Brescia, Torino, Bologna e Pordenone. Ma tutti i concerti sono stati sospesi, in attesa di capire se e quando potranno essere recuperati, come comunica il suo promoter seguendo le indicazioni delle autorità.

OTR, la società che cura gli interessi dal vivo di Irene Grandi, fa sapere che maggiori informazioni saranno rese note non appena disponibili.

La cantante avrebbe dovuto promuovere dal vivo il suo ultimo progetto discografico, "Grandissimo", dedicato ai festeggiamenti per i venticinque anni di carriera. Il disco, originariamente uscito l'anno scorso, è tornato nei negozi a febbraio in concomitanza con la partecipazione di Irene Grandi al Festival di Sanremo 2020 con "Finalmente io", brano scritto per lei da Vasco Rossi insieme ai suoi storici collaboratori Gaetano Curreri, Andrea Righi e Roberto Casini.