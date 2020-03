Emergenza Coronavirus: gli interventi del NUOVOIMAIE a favore degli artisti

In conseguenza dei noti episodi epidemiologici che stanno investendo il nostro Paese, il NUOVOIMAIE (l'istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori) ha disposto a favore di tutti gli artisti-soci e/o mandanti che sono residenti nella cosiddetta “Zona Rossa” un assegno una tantum di euro 1.000,00 come contributo per lo stato di difficoltà in cui essi versano.

È inoltre costituito un Fondo Speciale (il cui esatto ammontare verrà stabilito nella prossima Assemblea del 30 aprile) a favore di tutti gli artisti-soci e/o mandanti che hanno subìto un danno a causa della mancata partecipazione in rappresentazioni teatrali o musicali annullate in conseguenza dell’epidemia. Attraverso un sito web dedicato e già in fase di realizzazione, verrà consentito a tutti i soci e/o mandanti di poter presentare un’istanza a far data dal 23 marzo p.v. fino al 23 aprile.

Da ultimo, per venire incontro alle esigenze di tutti i soci e/o mandanti, si procederà al pagamento dei diritti e delle varie indennità con termini temporali dimezzati rispetto a quelli ordinari, previa verifica della correttezza della documentazione ricevuta.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del NUOVOIMAIE, a questo link.