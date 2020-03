Beatles: l'edizione celebrativa di "Let it be" uscirà in autunno

La data d'uscita ufficiale di "Let it be", l'album "postumo" dei Beatles, arrivato nei negozi dopo che si era già diffusa la notizia dello scioglimento del complesso, è l'8 maggio. Pareva ovvio aspettarsi che un'edizione celebrativa del disco - così come era successo negli scorsi anni per "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", per "The Beatles" (l'Album Bianco) e per "Abbey Road" - venisse pianificata per il mese corrispondente a quello della pubblicazione originaria di 50 anni prima.

Sembra invece che allo stato delle cose il lavoro di mixaggio, rimixaggio e più genericamente di riadattamento sonoro e tecnologico del disco non sia ancora iniziato, né per il disco né per il film-documentario di Peter Jackson.

Non si tratta di un ritardo dovuto a impreviste difficoltà: è solo la conseguenza di un ragionamento di marketing. Un'uscita a fine settembre-inizio ottobre - e come al solito si prevede che la varietà delle proposte e delle configurazioni costituirà un attentato al portafogli del fans - è utile per approfittare del solitamente più disponibile periodo degli acquisti prenatalizi.