Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “Waka Waka (This time for Africa)” di Shakira

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

Questa canzone di Shakira è famosa soprattutto per essere stata l’inno ufficiale dei mondiali di calcio di Sudafrica 2010, suonata dal vivo e in mondovisione nelle cerimonia di apertura e di chiusura, e si avvale delle collaborazione del gruppo sudafricano Freshlyground, famoso in patria ma anche all’estero grazie al singolo “Doo Be Doo”, commercializzato in tutto il mondo nel 2006.

Letteralmente “Waka waka” significa “Cammina cammina” e il ritornello della versione di Shakira è stato interamente ripreso dalla canzone popolare del Camerun “Zangalewa”, resa popolare nel 1986 dal gruppo Golden Sounds e interpretata in lingua fang. L’origine e il significato del titolo di quest’ultima sono parzialmente avvolti nel mistero, dal momento che spesso viene cantata per la sua musicalità piuttosto che per il testo. L’interpretazione più diffusa ha le sue radici nel rigore della vita militare camerunense: quando le reclute si lamentano è consuetudine dei superiori porre la domanda “Za anga loe wa?”, che potrebbe essere tradotto come “Chi ti ha chiamato?”.

Tornando alla versione di Shakira, che ha scritto le strofe e reinterpretato il ritornello, si tratta del singolo ufficiale dei mondiali che ha ottenuto il maggior successo nell’epoca della musica digitale, diventando senza alcun dubbio anche il tormentone dell’estate 2010. La scelta di una cantante colombiana per l’inno ufficiale dei primi mondiali africani della storia è stata oggetto di critiche e controversie, soprattutto provenienti dai sudafricani; Shakira rispose alla polemica facendo notare che la bellezza dei mondiali è quella di riunire persone e nazioni favorendo l’integrazione sociale, motivo per il quale la canzone risente sia di componenti sudamericane che di elementi afro-caraibici.

Ulteriori polemiche arrivarono anche a seguito della diffusione in Rete di presunte accuse di plagio ad opera del gruppo Las Chicas Del Can, che avevano inciso nel 1982 il brano “El negro no puede”, il cui ritornello è simile a quello di “Waka waka”; a stemperare gli animi il compositore della canzone Wilfrido Vargas smentì l’accusa di plagio e la richiesta di risarcimento multimilionario che avrebbe fatto alla cantante colombiana.

Esiste anche una versione spagnola del brano, dal titolo “Waka waka (esto es Africa)”, lanciata nel mercato ispanico e sudamericano per incentivarne le vendite e la diffusione: le parti in lingua africana restano immutate, mentre quelle in inglese vengono tradotte in castigliano.





Questa scheda è tratta da “Mezzo secolo di ritornelli – Le canzoni più presenti nelle classifiche di vendita italiane”, di Stefano Cilio, Arcana Edizioni, per gentile concessione dell’editore.(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.

Nota: l’autore del libro ha deciso di inserire in un sistema tutte le classifiche settimanali di vendita dei dischi in Italia uscite in sessant’anni, scegliendo solo le prime dieci posizioni per un criterio di omogeneità.

Una volta raccolti tutti i dati, per ciascuna delle 3.131 classifiche settimanali è stato assegnato dalla prima alla decima posizione un punteggio decrescente (ponderato sulla base della media delle vendite nel nostro paese). Ciascuna canzone entrata anche solo per una settimana al numero dieci ha così ottenuto un punteggio relativo alla propria presenza, e una volta stabilita la graduatoria complessiva dei 4.134 brani considerati, di cui 757 sono arrivati al numero uno, le canzoni con il punteggio totale più alto sono andate a formare una sorta di classifica delle classifiche.