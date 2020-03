Genesis, ufficiale: è reunion. Annunciato il tour

Ieri, 3 marzo, un post pubblicato da BBC Radio 2 sui social annunciava che durante il programma radiofonico di Zoe Ball sarebbe stata comunicata la reunion di una grande band. Diversi indizi hanno fatto credere si trattasse dei Genesis. La notizia è stata confermata questa mattina, 4 marzo: Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, ospiti di “The Zoe Ball breakfast show”, hanno annunciato una serie di date che li vedrà suonare nuovamente insieme.

La tournée prenderà il via il prossimo autunno e vedrà il trio fare tappa a Dublino e in diverse città del Regno Unito. I biglietti per i concerti saranno in vendita dal prossimo 6 marzo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dei Genesis.

Ecco il calendario del tour con le date finora annunciate:

16 novembre 2020 - 3 Arena, Dublino

19 novembre 2020 - SSE Arena, Belfast

23 novembre 2020 - M&S Bank Arena, Liverpool

26 novembre 2020 - First Direct Arena, Leeds

29 novembre 2020 - The O2, Londra

30 novembre 2020 - The O2, Londra

02 dicembre 2020 - Manchester Arena, Manchester

05 dicembre 2020 - Birmingham Arena, Birmingham

08 dicembre 2020 - SSE Hydro Arena - Glasgow

11 dicembre 2020 - 3 Utilita Arena, Newcastle

L’ultima volta che Collins, Rutherford e Banks si sono esibiti insieme è stata nel 2007, durante il "Turn it on again: The tour", che fece tappa anche in Italia in occasione del concerto al Circo Massimo di Roma. Il live italiano è stato immortalato nell’album "Live Over Europe 2007" e nel dvd "When in Rome" .