Poliziotto contagiato a Roma: c'è un legame con il concerto dei Jonas Brothers a Milano

C'è un filo rosso che collega il poliziotto di Pomezia trovato positivo al Covid-19 e il concerto tenuto dai Jonas Brothers lo scorso 14 febbraio al Forum di Assago (nella foto, uno dei momenti dell'evento), alla periferia sud di Milano: secondo l'assessorato alla Salute del Lazio la condizione dell'agente "evidenzia un link epidemiologico con l'evento del 14 febbraio al Forum di Assago". Come riferisce l'edizione online del Mattino, il pubblico ufficiale avrebbe assistito con la figlia - trovata anche lei positiva - all'evento che ha avuto per protagonista la band americana circa tre settimane fa.

I responsabili della struttura hanno specificato come il palazzetto fosse già stato "sottoposto a una sanificazione" prima delle riprogrammazione di tutti gli eventi in seguito al decreto emanato dal governo la scorsa domenica. Riguardo la vicenda, la società che gestisce il Forum ha precisato:

"Abbiamo letto le notizie in rete, ma onestamente immaginiamo che questa ragazza si sia spostata con mezzi pubblici, insieme ad amici, magari ha anche soggiornato da qualche parte. Non capiamo come si possa puntare il dito esclusivamente verso lo stadio"