Iggy Pop: l’edizione ultralimitata di Free su vinile

Novità per i collezionisti più hardcore di Iggy Pop. Sta infatti per arrivare un'edizione molto speciale di Free, ultima fatica in studio dell'artista, destinata a divenire un vero collector's item in un futuro nemmeno troppo lontano.

Si tratta di una stampa in versione test pressing dell'LP, con artwork curato in collaborazione nientemeno che con Maurizio Cattelan. Il disco è stato tirato in sole 340 copie numerate al mondo e oltre a Free include un 7” con due brani inediti in esclusiva per questa collaborazione artistica: una versione a cappella di Brahms Lullaby ed Epistle To Tromba (ode a un amico a quattro zampe).

