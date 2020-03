Lucio Dalla: "4 marzo '43" e le altre canzoni con Paola Pallottino

Esce in questi giorni, in concomitanza con la data di nascita di Lucio Dalla - che oggi avrebbe compiuto 77 anni - e dopo 49 anni dalla partecipazione a Sanremo di "4 marzo '43", un libro (120 pagine, 10 euro, edizioni La Fronda, prefazione di Gianni Morandi) intitolato "Paola e Lucio", nel quale il giornalista del quotidiano "L'Avvenire" Massimo Iondini racconta la collaborazione fra il cantautore di Bologna e l'autrice (anche illustratrice e storica dell'arte) Paola Pallottino.

L'autore descrive e analizza uno per uno - dedicando spazio più ampio proprio a "4 marzo '43" - gli otto brani cantati, registrati e pubblicati da Lucio il cui testo è stato scritto da Paola Pallottino (sono "Orfeo bianco", "Africa", "4 marzo '43 (Gesubambino)", "Il gigante e la bambina", "Un uomo come me", "Il bambino di fumo", "Convento di pianura" e "Anna Bellanna". In conclusione dedica un capitolo a "La ragazza e l'eremita", un testo che Dalla non pubblicò mai ufficialmente (lo fece invece Angelo Branduardi) ma del quale la Pallottino custodisce un provino cantato che, forse potrebbe essere messo in circolazione nei prossimi mesi - magari, come pare auspicare l'autore, come "bonus track" di un album che raccolga le otto canzoni sopra elencate.

L'attento lavoro di ricerca di Iondini lo ha visto incontrare numerosi testimoni: fra questi Gino Paoli, Renzo Arbore, Angelo Branduardi, Ron, Vince Tempera, Maurizio Vandelli, Maurizio De Angelis, Armando Franceschini.

Ho letto il libro, ricevuto proprio ieri pomeriggio: è un tassello molto interessante della nemmeno troppo ampia bibliografia dedicata a Dalla, e ha il pregio, oltre che di essere ben scritto, di illuminare l'importanza di un'autrice originale che in Lucio aveva trovato un ideale partner artistico. (fz)