Roger Daltrey festeggia il compleanno con una torta in faccia a Sebastian Bach

Avete presente le crociere musicali? Ormai da qualche anno vanno di moda: ci sono quelle metal, quelle prog (qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la "Cruise to the edge" con Yes, Steve Hackett, Marillion) e così via.

E poi c'è Rock Legends Cruise, giunta nel 2020all'ottava edizione: il formato prevede concerti sui vari ponti, cabine più o meno care (dai 700 dollari ai 3500 dollari per una suite), per una settimana nei Caraibi. A questo giro c'erano Roger Daltrey, Roger Hodgson, Nancy Wilson, Sebastian Bach, Don Felder, Robby Krieger Dei Doors Ufo, Uriah Heep e altri ancora.

Il cantante degli Who non solo era il nome di punta, ma durante la settimana di navigazione compiva pure gli anni: il 1° marzo ne ha fatti 76.

E qualcuno, nella fattispece Sebastian Bach degli Skid Row gli ha portato una torta. "Devo dirtelo, mettere assieme le torte e gli Who è molto pericoloso", ha detto Daltrey. Che non ha aspettato la fine di "Happy birthday" per fare quello che immaginate. E ovviamente c'era qualcuno a riprendere...