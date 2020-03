Grammy, l'italiano Gabriele Ciampi difende la presidente licenziata: 'Ha valorizzato le donne musiciste'

Nella vicenda relativa al licenziamento della ormai ex presidente Deborah Dugan da parte della Recording Academy, l'istituzione che ogni anno organizza i Grammy Awards, tra i premi più importanti nel mondo della musica, interviene anche Gabriele Ciampi, membro italiano della giuria dell'evento. Il compositore e direttore d'orchestra romano, che da anni si è trasferito a Los Angeles, raggiunto telefonicamente da Rockol dice: "Ho qui di fronte a me la mail del consiglio della Recording Academy che informa noi giurati del licenziamento della Dugan. Dicono che è stata inadempiente, ma mi sembra una storia poco chiara. Quello che posso dire è che al momento della sua nomina, nel 2019, aveva dato a noi giurati alcune indicazioni e ci aveva invitato a lavorare per valorizzare le donne musiciste, intenzionata a dare una svolta femminile ai Grammys. Immagino che in questi mesi si sia scontrata con un realtà difficile all'interno: i cambiamenti, si sa, sono sempre traumatici".

Deborah Dugan era stata la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Recording Academy e al momento del suo insediamento aveva fatto sapere di voler rivoluzionare i Grammy Awards riducendo le differenze di genere, dopo le polemiche degli ultimi anni (suscitò scalpore nel 2018 il caso Lorde, alla quale non fu concesso di esibirsi da sola, a differenza dei colleghi maschi). La guerra tra la presidente e la Recording Academy era scoppiata lo scorso gennaio, pochi giorni prima della cerimonia di consegna dei prestigiosi premi, in seguito all'allontanamento della Dugan dall'istituzione per "cattiva condotta": la donna aveva deciso di fare causa all'organizzazione, accusando di essere stata licenziata dopo aver denunciato di aver subito molestie sessuali da parte di uno degli avvocati dell'organismo (Joel Katz, che però ha negato) e per aver segnalato irregolarità nelle votazioni: "L'idea dei Grammys al femminile non l'aveva mai avuta nessuno, prima di lei", commenta Gabriele Ciampi, "è stato strano vederla rimossa dal suo incarico dieci giorni prima della cerimonia. Avrebbero dovuto darle la possibilità di partecipare alla serata finale, per permetterle di vedere concretizzato il lavoro fatto nei mesi precedenti".

È stata proprio una donna a trionfare ai Grammy 2020, in effetti. Billie Eilish, la giovanissima popstar statunitense salita alla ribalta lo scorso anno grazie al successo del suo album "When we all fall asleep, where do we go?", si è aggiudicata un totale di cinque statuette, comprese le più importanti: Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year e Best New Artist. Premiate anche il fenomeno Lizzo (che si è portata a casa tre premi), Lady Gaga, la cantautrice country Tanya Tucker, Esperanza Spalding, Gloria Gaynor, Rosalía, Sara Bareilles, Angélique Kidjo e la violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir: "Il lavoro della Dugan è stato positivo e alla fine si è concretizzato nell'immagine di Billie Eilish che stringe tra le braccia le statuette principali. Voleva spalancare le porte dei Grammy Awards alle musiciste donne e l'ha fatto, invitando noi giurati a presentare proposte femminili in fase di selezione", riflette Ciampi, "io personalmente non ho mai avuto modo di incontrarla, ma ci siamo scambiati delle mail e le ho espresso la mia solidarietà".

Il compositore romano riconosce all'ex presidente anche il merito di aver alzato l'asticella della qualità, facendosi promotrice di un metodo di selezione dei giurati più scrupoloso rispetto al passato: "Prima bastava aver pubblicato qualcosa per far parte della giuria. Ora invece vengono richieste doti tecniche di un certo livello". Ciampi, che nelle scorse settimane aveva denunciato presunte anomalie nelle votazioni, fa sapere che la Recording Academy ha annunciato di voler cambiare il metodo di votazione, senza però svelare ancora nulla delle novità: "C'è stato qualcosa che non ha funzionato, quest'anno. Per il prossimo ho chiesto maggiore chiarezza. Ho fatto presente al consiglio che qualora non dovesse convincermi il nuovo meccanismo potrei anche rinunciare a far parte della giuria. Ho chiesto delle garanzie: se gli standard resteranno così alti, allora si garantirà anche la qualità. Altrimenti il rischio è quello di tornare a dieci anni fa, quando della giuria facevano parte persone che non avevano grandi competenze". Ma è previsto un compenso per far parte della giuria dei Grammy Awards? "No, non è previsto un compenso", risponde il musicista, "veniamo invitati solamente per dare il nostro contributo artistico". Quante donne ci sono tra i giurati, attualmente? "Sulla carta non raggiungono il cinquanta per cento. Ma c'è una considerazione da fare: c'è difficoltà a trovare donne musiciste, personalità come direttrici d'orchestra e produttrici. Stanno venendo fuori adesso, ci vorrà del tempo".