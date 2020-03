Foo Fighters, un festival per i 25 anni di carriera

Continuano le iniziative per la celebrazione dei 25 anni dei Foo Fighters: dopo il tour di Dave Grohl e soci (qui tutti i dettagli) e in attesa dei dettagli di un nuovo album, la band ha annunciato i dettagli del DC Jam, nuovo festival e seguito delle manifestazioni organizzate nel 2017 e nel 2018 a San Bernardino, in California, il "Cal Jam". Questa volta, come si intuisce dal nome, il festival si svolge a Washington D.C. e sul palco con la band saranno presenti Chris Stapleton, Pharrell, Go-Go’s, Band of Horses, Durand Jones & The Indications, Regrettes, Beach Bunny, Radkey. Il tutto è previsto per il 4 di luglio, la festa dell'indipendenza.

Questa la locandina dell'evento. Il tour europeo dei Foo Fighters farà tappa in Italia a giugno, con un concerto in programma il 14 giugno sul palco degli i-Days di Milano. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne.