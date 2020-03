Boss Doms diventa solista: 'È la priorità assoluta'

In molti lo conoscono per essere lo storico sodale di Achille Lauro, che accompagna da sempre praticamente ovunque (insieme nel 2017 parteciparono pure al reality show "Pechino Express"). Ma Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, negli anni ha portato avanti una sua carriera solista parallela alla collaborazione con l'artista di "Me ne frego", che lo ha visto sia lavorare insieme ad altri esponenti della scena rap romana (tra gli altri Gemitaiz e Noyz Narcos) sia esibirsi come dj nei rave party ospitati dai club e dai capannoni della Capitale. Ora, però, il musicista si è finalmente deciso a lanciare il suo progetto solista, sganciandosi - per quanto possibile - da Achille Lauro: "È la priorità assoluta", si legge sui social.

Sulla natura del progetto, per ora, non si sa molto. Lo stesso Boss Doms preferisce non sbottonarsi, rimanendo vago quello che proporrà (un singolo e poi un album?). "Non voglio spoilerare perché non è il momento giusto per farlo", ha detto a Rockol lo scorso febbraio, durante il Festival di Sanremo 2020 (ha accompagnato Achille Lauro sul palco suonando la chitarra in "Me ne frego"), "sarà di respirò internazionale. Mi vedrà impegnato in prima persona e sarà un po' la natura della mia musica evoluta in maniera indipendente".

Nessun divorzio da Achille Lauro, al quale è legato da un'amicizia fraterna (dagli esordi, i due non hanno mai smesso di collaborare). Manozzi continuerà ad esibirsi dal vivo con Lauro, affiancandolo anche sul palco del Palazzo dello Sport di Roma per i due concerti in programma il prossimo ottobre: "Arrivare ad esibirci su quel palco è sempre stata una nostra ambizione", dice Boss Doms, "a distanza di qualche anno dall'inizio di questo progetto è bello avere la possibilità di farlo". "Ora posso lanciarmi da un'altezza molto più alta", aggiunge con un sorriso, alludendo alla sua abitudine di lanciarsi tra il pubblico facendo stage diving.