Kansas, il nuovo album ‘The absence of presence’ esce a giugno

La formazione di Topeka ha annunciato la pubblicato del suo nuovo e sedicesimo album, ideale seguito di “The prelude implicit” (leggi qui la nostra recensione) del 2016. Il nuovo lavoro discografico dei Kansas si intitolerà “The absence of presence” e arriverà sui mercati il prossimo 26 giugno. Sarà il primo disco del gruppo statunitense che vedrà Tom Brislin impegnato alle tastiere, entrato in formazione nel 2018.

La prossimo fatica in studio di registrazione della band - prodotta dagli stessi membri del gruppo Zak Rizvi, Phil Ehart e Richard Williams - conterrà nove brani.

Il batterista dei Kansas, parlando del nuovo disco a margine di un’intervista per la rivista statunitense Billboard, ha detto: “Questo [album] rispecchia i Kansas, la maggior parte di ‘The prelude implicit’ e di questo album è stata scritta da Zak, ora con Tom Brislin si aggiungono un paio di sue canzoni e la sua abilità alle tastiere porta ancora di più la band verso quel suono originale, cosa non affatto facile da fare.”

Una delle tracce che conta del contributo di Brislin è la title track del disco, “The absence of presence” - di cui è riportata, di seguito, la copertina.

I Kansas presenteranno dal vivo la loro nuova prova sulla lunga distanza in occasione del tour che farà tappa anche nel Regno Unito e in Europa il prossimo autunno. Al momento non sono state annunciate date del "Point of know return anniversary tour" anche in Italia.