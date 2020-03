I Tame Impala presentano dal vivo due canzoni del nuovo album: video

Ospiti del programma “Jimmy Kimmel Live!”, Kevin Parker e soci hanno eseguito dal vivo due canzoni tratte dal loro ultimo album “The slow rush” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 14 febbraio. Durante la puntata del talk-show statunitense andata in onda ieri, 2 marzo, i Tame Impala hanno proposto, per la prima volta in tv, l’esecuzione live dei singoli “Breathe deeper" e “Lost in yesterday”.

L’ultimo album della band australiana, registrato tra Los Angeles e lo studio del frontman della band, è uscito a quasi cinque anni dal precedente “Currents” (leggi qui la nostra recensione) del 2015, ideale seguito di “Lonerism” del 2012.

Parker e soci sono attualmente impegnati in un tour mondiale per presentare dal vivo la loro più recente fatica discografica. Al momento, però, non sono state annunciate date anche in Italia.