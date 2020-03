Gigi D’Alessio, rinviate le prime date del 'Noi due tour 2020’

Le date di marzo e della prima metà di aprile del tour del cantautore napoletano - a supporto dell’ultimo album di Gigi D’Alessio, “Noi due”, pubblicato lo scorso 18 ottobre - sono rinviate, mentre rimangono invariate le date successive. La voce di “Un nuovo bacio” avrebbe dovuto esibirsi il 17 marzo a Brescia, il 18 marzo a Bologna, il 21 marzo a Montecatini, il 29 marzo a Cremona, l’1 aprile a Parma, il 3 aprile a Varese e il 7 aprile a Torino. “Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative”, ha fatto sapere un comunicato stampa, il calendario del “Noi due tour 2020” subisce delle variazioni.

Ecco il nuovo calendario della tournée:

11 aprile Castel Di Sangro (AQ) – Palasport (Data Zero)

18 aprile Bari – Teatro Team

22 aprile Crotone – Palamilone

24 e 25 aprile Catania – Teatro Metropolitan

27 aprile Firenze – Teatro Verdi

29, 30 aprile e 1° maggio Napoli – Teatro Augusteo

04 maggio Genova – Politeama Genovese (recupero data del 25 marzo)

05 maggio Torino – Teatro Colosseo (recupero data del 7 aprile)

17 maggio Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi (recupero data del 21 marzo)

19 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica

24 maggio Milano – Teatro Nazionale

25 maggio Bologna – EuropAuditorium (recupero data del 18 marzo)

27 maggio Parma – Teatro Regio (recupero data del 1° aprile)

28 maggio Varese – Teatro Openjobmetis (recupero data del 3 aprile)

06 giugno Cremona – Teatro Ponchielli (recupero data del 29 marzo)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

È possibile chiedere il rimborso per il concerto di Brescia, previsto il 17 marzo al Teatro Dis_Play di Brescia, che è stato annullato. Di seguito le modalità valide solo per Brescia:

- Rivolgendosi ai punti vendita dove sono stati acquistati i biglietti entro e non oltre il 27 marzo 2020.

- Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 27 marzo 2020.

- Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 27 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Altri concerti e tour hanno dovuto fare i conti con l'ordinanza: qui l'elenco aggiornato.