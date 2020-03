'Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato', in arrivo l’album

Il prossimo 17 aprile arriverà sui mercati un cofanetto che - disponibile in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile da 180 grammi - presenterà il concerto di Faber andato in scena il 3 gennaio 1979 a Genova con la PFM. L’intera registrazione dello spettacolo di Fabrizio De André e della band simbolo del prog rock italiano anni Settanta sarà disponibile in alta qualità grazie al lavoro di restauro e masterizzazione a cura di Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo.

La pubblicazione segue l’uscita nelle sale cinematografiche italiane del docufilm “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, che racconta il sodalizio artistico tra il grande cantautore genovese e la rock band italiana. Il film diretto da Walter Veltroni, realizzato da Except e distribuito da Nexo Digital, sarà proposto nuovamente al cinema il prossimo 11 marzo (qua l'elenco delle sale).