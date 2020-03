Gaetano Nicosia, esce "Senza storia"

Esce “Senza Storia”, il disco di esordio di Gaetano Nicosia. Un concept album che vede la luce grazie a una campagna di crowdfounding e che racconta la vicenda di Memo Sami, un batterista sordo che poi sordo non è… La musica e i testi sono dello stesso Nicosia, mentre la produzione è a cura di Paolo Rebellato.

Nel disco hanno suonato: Gaetano Nicosia (chitarra e voce), Francesca Zanini (basso), Martino Carminati (batteria), Luigi Schiavone (chitarra solista in "Skazzo" e "Mama"), Paolo Rebellato (chitarra solista in "Io non mi sposto") e Fanny Fortunati (cori in "Mama" e "You're Wonderful").

Tracklist:

Senza storia

Help me

Six million dollar drummer man

Skazzo

You're wonderful

Mama

Io non mi sposto

Obsession

Tu non sei più