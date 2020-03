Grammy Awards e voti truccati: la risposta dell'ex presidente Deborah Dugan

Non si è fatta attendere la reazione di Deborah Dugan, l'ormai ex presidente della Recording Academy, istituzione che ogni anno organizza i Grammy Awards, tra i premi più ambiti nel mondo della musica. Ufficialmente licenziata dall'organismo, la donna - che, assunta all'inizio del 2019, era stata la prima a ricoprire tale incarico, in passato affidato sempre a figure maschili - si è detta "delusa ma non sorpresa" dalla decisione dell'Academy, contro la quale nelle ultime settimane è stata impegnata in una vera e propria battaglia mediatica che, stando alle parole dei suoi legali, a breve potrebbe trasformarsi in una battaglia legale.

La Dugan aveva denunciato di aver subito molestie sessuali da parte di uno degli avvocati dell'organismo e aveva segnalato irregolarità all'interno dell'Academy, sostenendo che i voti per i Grammy fossero truccati. Il tutto a pochi giorni di distanza dalla cerimonia di consegna dell'edizione 2020 dei premi, svoltasi lo scorso 26 gennaio a Los Angeles. Le sue insinuazioni avevano fatto storcere il naso all'organismo, che in risposta aveva reso note le denunce avanzate contro la donna da parte di membri dello staff dell'Academy, compresa la sua ex assistente Claudine Little, che l'aveva accusata di mobbing.

L'ex presidente, commentando la notizia del licenziamento, sostiene senza giri di parole di essere stata punita per aver cercato di cambiare l'Academy, incontrando una forte resistenza:

"Sono stata reclutata e assunta dalla Recording Academy per apportare cambiamenti positivi; sfortunatamente, non sono stata in grado di farlo come suo presidente. Invece di provare a riformare l'istituzione corrotta dall'interno, continuerò a lavorare per rendere responsabili coloro che continuano a fare affari da soli, contaminando il processo di voto dei Grammy e discriminando le donne e le persone di colore".

Gli avvocati della donna assicurano che la battaglia contro l'Academy non finirà qui: