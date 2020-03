Il Coronavirus spaventa anche la finanza: rinviata la quotazione in borsa di Warner

Warner Music Group ha bruscamente interrotto i piani di quotazione sui mercati azionari a causa dei timori oscillazioni dell'economia mondiale causate dalla diffusione del Covid-19: secondo voci vicine all'azienda riferite dalla CNBC, i vertici della società hanno rinviato sine die i colloqui con i potenziali investitori che avrebbero dovuto aver luogo da ieri, lunedì 2 marzo.

"Una tale volatilità rende difficile per i sottoscrittori IPO trovare una domanda stabile per le azioni della società", ha spiegato un referente di Warner all'emittente americana a fronte del crollo registrato nel corso della settimana da Wall Street, dove l'indice Standard & Poor ha fatto segnare un calo del 12% in soli sette giorni.