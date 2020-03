Il mistero di Johnny Thunders

TUTTO SUL MISTERO DELLA MORTE DI JOHNNY THUNDERS SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Il 22 aprile 1991 Johnny Thunders parte dall’aeroporto di Colonia: destinazione New Orleans. Ha un paio di chitarre, le sue fedeli sacche di pelle, una valigia di abiti e un bel rotolo di dollari in contanti in tasca, frutto di un ricco tour giapponese e della rapida session in studio coi Die Toten Hosen. Dopo diverse ore di volo fa scalo a Chicago e telefona allarmato alla sorella Marian Bracken: ha perso il biglietto aereo, in aeroporto. Lei gli fa immediatamente arrivare del denaro con un vaglia telegrafico, che non viene mai riscosso. Non è chiaro come, ma Johnny arriva a New Orleans; prende un taxi e si fa lasciare – tra le 21:30 e le 22:00 – davanti all’hotel St Peter House, tra Burgandy e St Peter Street.

Lesley Carter (il receptionist in servizio quella sera): “Era vestito di nero dalla testa ai piedi e sudava. Temevo che mi svenisse addosso. Non era scortese. Era pallidissimo, sembrava quasi una geisha”. Gli viene assegnata la stanza numero 37: una cameretta con un letto solo, il televisore appeso al muro e un bagno microscopico. Johnny va subito a fare un giro in Bourbon Street, poi rientra in albergo e telefona alla sorella.

Marian Bracken: “Abbiamo parlato per un quarto d’ora più o meno. Stava da dio, mi ha detto che gli piaceva tantissimo lì, era pieno di gente che cantava per strada. Diceva che aveva guadagnato bene in Giappone e scherzando mi ha detto che forse per l’anno venturo avrebbe dovuto pagare le tasse perché aveva avuto delle entrate. Non gli era mai capitato”.

