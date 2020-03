Harry Styles: "Senza musica sarei vergine"

Harry Styles ha scherzato con Radio.com sul fatto che non sarebbe affatto un sex symbol se non fosse per la sua carriera musicale, iniziata nel 2010 con gli One Direction, prima della messa in proprio nel 2016.

Il 26enne musicista inglese pensa che sia la musica ad attirare le persone verso di lui, e quando gli è stato chiesto cosa ne sarebbe di lui se non fosse un musicista, ha risposto: "Sarei vergine".

Del suo secondo album “Fine Line” (leggi qui la nostra recensione), che è stato pubblicato lo scorso dicembre ha detto:

“Ho detto di "Fine Line" che è il suono di un 25enne che naviga facendo sesso e si sente triste? Probabilmente sono d'accordo. Penso che guarderò al tempo in cui ho realizzato questo album come a un periodo della mia vita a cui sono affezionato. Perché sento di aver imparato molto su me stesso. Probabilmente, penso, ha molto a che fare con il tempo avuto per farlo. Ho impiegato molto più tempo per realizzare l'album. Ogni album che ho fatto prima è stato fatto abbastanza velocemente, per questo ci è voluto circa un anno. C'è stato molto tempo per sedersi e pensare, e molto tempo per l'autoriflessione.”

Di recente Styles ha confessato che inizialmente voleva fare il fisioterapista, ma poi ha scelto la musica quando gli venne detto da un consulente a scuola che non c'era lavoro in quel campo: