Dirotta su Cuba: esce il singolo “Thinking of you (Dove sei?)”

E' entrata in rotazione radiofonica “Thinking of you (Dove sei?)” dei Dirotta su Cuba. Il brano celebra il 25esimo anniversario di “Dove sei?” con il featuring del rapper statunitense Sonny King.

Dice la frontwoman della band fiorentina Simona Bencini:

“I Dirotta hanno sempre amato le contaminazioni e le collaborazioni e la nostra musica si presta particolarmente. Il feat. con Sonny nasce grazie alla comune collaborazione con Music4Love ed è stato subito 'amore al primo ascolto': ha un modo di rappare che mi piace molto, c’è tanta melodia nel suo fraseggio ritmico e lo trovo molto sofisticato ed adatto al nostro stile. Insieme a lui, siamo riusciti a far tornare contemporaneo un brano di 25 anni fa”.

Questo invece il commento sulla collaborazione con i Dirotta su Cuba di Sonny King:

“È stato assolutamente fantastico lavorare ed esibirsi insieme ai Dirotta Su Cuba, mi trattano sempre come fossi parte della famiglia! Produrre in studio con Stefano De Donato (bassista, autore, arrangiatore e fondatore dei Dirotta su Cuba) è stata un'esperienza estremamente divertente e ho imparato molto da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Simona è un'incredibile cantante e performer che illumina il palco con la sua energia e carisma. Sono davvero grato per l'opportunità di collaborare con loro e non vedo l’ora che il mondo ascolti ciò a cui abbiamo lavorato!”.

La band toscana annuncia inoltre due appuntamenti in concerto programmati per il 6 marzo al Bravo Caffè di Bologna e per il 19 marzo al Blue Note di Milano. Questa la line up della band a cui per la tappa di Milano si aggiungerà Sonny King: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica), Marco Caponi (fiati).