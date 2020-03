In Australia oltre 150.000 persone omaggiano Bon Scott

Lo scorso weekend a Perth, in Australia, si è tenuta una parata musicale partecipata da oltre 150.000 persone in omaggio al vecchio cantante degli AC/DC Bon Scott. L'evento, soprannominato 'Highway to Hell', ha visto esibirsi un gran numero di musicisti che hanno eseguito, chiaramente, i brani della band australiana.

Secondo la rete australiana ABC News, 'Highway to Hell', che si è svolta domenica 1 marzo, è stata la vetrina del Perth Festival 2020. Un certo numero di tribute band degli AC/DC, così come la Perth Symphony Orchestra, hanno suonato senza sosta le canzoni dei rockers della terra dei canguri mentre sfilavano lungo Canning Highway sui camion. I camion si fermavano, di tanto in tanto, per consentire ai fan lungo il percorso di ascoltare le canzoni per intero.

La giornata di ieri ha segnato i 40 anni dal giorno in cui le ceneri di Bon Scott – scomparso il 19 febbraio 1980 - furono inumate nel cimitero di Fremantle. L'evento si è aperto con il Premier dell'Australia Occidentale Mark McGowan che ha detto "Let there be rock!" e ha suonato una 'Hell's Bell'. McGowan indossava una maglietta degli AC/DC e ha dichiarato:

"Le canzoni (degli AC/DC) ti entrano in testa, girano e rigirano, e suonano bene." Aggiungendo: “La gente parlerà di (questo evento) negli anni a venire. Sarà uno di quegli eventi dell'Australia occidentale davvero unici che passeranno alla storia.”

L'evento è stato caratterizzato da una performance da record di 'air guitar', con oltre 3.500 persone che hanno strimpellato sulle note di "Highway to Hell" guidate dal campione australiano di air guitar Alex Roberts.