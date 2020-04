Amici 2020, la finale: chi è Giulia Molino

Giulia Molino è una delle due finaliste della sezione canto di Amici 2020. 20 anni, cantautrice, vive a Scafati (Salerno) con la famiglia. La passione per la musica è nata mentre era in vacanza in un villaggio turistico e una persona ha suggerito ai suoi genitori di farle fare lezioni di canto. Ha studiato canto per circa 6 anni.

Poco tempo prima della partecipazione al programmma ha cominciato a scrivere le sue canzoni. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Amore a lieto fine”, “Solo questo mi è rimasto”, “Va tutto bene” e “Nietzsche”. Durante la trasmissione ha pubblicato l' album "Va tutto bene" (Qua la recensione) , che prende prende il titolo dalla canzone assieme altri sei brani tra tradizione e contemporaneità.

Arriva alla finale, dopo l'eliminazione di Nyv alla semifinale: si contende la vittoria con Gaia Gozzi .