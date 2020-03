Amici 2020, il serale: chi è Gaia Gozzi

Già nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a "X Factor" nel 2016, Gaia Gozzi è una dei cantanti in gara al serale di Amici 2020. Al talent di Sky Uno, nella squadra capitanata da Fedez, si classificò al secondo posto, dietro ai Soul System. Dopo la partecipazione a "X Factor" pubblicò per Sony Music l'Ep "New dawns", intitolato come l'inedito presentato sul palco del programma. 22 anni, italo-brasiliana, Gaia Gozzi è nata a Viadana (Mantova) ma vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. Sciolto il contratto con la major, si presentò già nel 2018 ai provini per "Amici" ma fu scartata. Lo scorso autunno è dunque riuscita ad entrare nella scuola di via Tiburtina.

Durante le puntate della fase pomeridiana della diciannovesima edizione di "Amici" ha presentato gli inediti "Chega" (in portoghese), "Calma" (versione italiana di “Chega”), “Mina” (in portoghese), “Densa” (versione italiana di “Mina”), “Fucsia” e “Coco Chanel”. Sta attualmente lavorando a nuovi brani insieme all'autore e produttore Simone Says (vero nome Simone Privitera), già al fianco di Fedez e Fabio Rovazzi.