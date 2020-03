Vasco condivide un estratto di un libro di quindici anni fa. E diventa virale

Nostalgico Vasco: il rocker di Zocca ha condiviso sui suoi canali social ufficiali una lunga riflessione sul suo rapporto con il successo e sul prezzo della popolarità. "Rimango un emarginato, lo ripeto sempre. Emarginato di lusso, ma sempre emarginato. All’inizio essere famosi era molto divertente, perché la vivevo come una conferma che esistevo. I primi successi mi diedero l’illusione di aver risolto tutti i problemi. Poi sono arrivati i prezzi da pagare. Ma come potrei lamentarmi?", scrive Rossi, tra le altre cose. Il testo è in realtà un estratto del libro "Qui non arrivano gli angeli - Conversazione con Vasco Rossi" di Massimo Cotto, pubblicato nel 2005, quindici anni fa, ma è diventato virale dopo essere stato ricondiviso dai fan del rocker e ripreso anche da agenzie di stampa e siti.

Sempre sui social, nel fine settimana Rossi ha ricordato un aneddoto legato alla genesi di "Una canzone per te" , legata a doppio filo a "Albachiara": una vicenda già ampiamente nota, raccontata in libri e interviste, ma che ha suscitato l'interesse di curiosi e dei fan.