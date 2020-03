Di-rect: la band olandese celebra i vent'anni di carriera con il singolo 'Soldier on'

Una canzone e due concerti all'Ahoy arena di Rotterdam, in Olanda (la loro terra natale), per celebrare i loro primi vent'anni di carriera. A distanza di tre anni dal loro ultimo album "Rolling with the punches" tornano gli olandesi Di-Rect e lo fanno con il nuovo singolo "Soldier on", che dà il via ai festeggiamenti per il ventennale: culmineranno a ottobre con i due concerti nella città olandese.

I Di-Rect, attualmente composti da Marcel Veenendaal (cantante), Bas van Wageningen (bassista), Paul Jan Bakker e Frans van Zoest (chitarristi) e Jamie Westland (batterista), si sono uniti nel 1999, ma hanno esordito discograficamente nel 2001 con l'album "Discover". "All system go!" è il disco che nel 2005 gli ha permesso di conquistare la vetta della classifica olandese e ottenere successi anche fuori dal loro paese.