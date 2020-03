Modà: rinviato il nuovo tour nei palasport

Alla luce delle vigenti disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, i Modà - d'accordo con il loro promoter - hanno deciso di rinviare il loro nuovo tour nei palasport (qui l'elenco completo con tutti i concerti annullati e rimandati). Questo venerdì, 6 marzo, la band guidata da Kekko Silvestre avrebbe dovuto dare il via dal palasport di Catania alla nuova serie di concerti legati all'album "Testa o croce", che lo scorso anno ha segnato il suo ritorno sulle scene dopo quattro anni di silenzio. La tournée è stata però spostata al prossimo autunno e darne notizia è Friends & Partners, la società che cura gli interessi dal vivo dei Modà.

Il promoter del gruppo milanese ha comunicato, oltre al rinvio del tour, anche le nuove date riprogrammate. Resta confermata la data all’Arena di Verona il 2 maggio, mentre il concerto previsto per il 24 marzo a Genova è rinviato a data da destinarsi:

2 ottobre al PalaCatania di Catania: recupero concerto del 6 marzo

3 ottobre al PalaCatania di Catania: recupero concerto del 7 marzo

6 ottobre al Palasport di Reggio Calabria: recupero concerto del 17 marzo

9 ottobre al PalaFlorio di Bari: recupero concerto del 13 marzo

10 ottobre al PalaFlorio di Bari: recupero concerto del 14 marzo

13 ottobre al PalaSele di Eboli (SA): recupero concerto del 10 marzo

12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma: recupero concerto del 20 marzo

18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI): recupero concerto del 28 marzo

19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI): recupero concerto del 29 marzo

In seguito allo spostamento del tour si conferma che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Da oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 16.00, saranno disponibili le prevendite per le nuove date su TicketOne e sui circuiti di vendita abituali.

Il promoter ricorda che tramite la piattaforma Fansale di TicketOne, è possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati ed è possibile effettuare il cambio nominativo per tutti i concerti rinviati, tranne per quello di Reggio Calabria. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

È possibile chiedere il rimborso per il solo concerto previsto il 24 marzo all’RDS Stadium di Genova, che è stato rinviato a data da destinarsi.

I fan che avevano acquistato i biglietti per il concerto di Genova possono chiedere il rimborso rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 27 marzo 2020. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 27 marzo 2020. Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 27 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).