Concerti: a Cory Henry & the Funk Apostles l'apertura dei live italiani di Lenny Kravitz

Sarà Cory Henry - accompagnato dalla sua band, i Funk Apostles - la "spalla" di Lenny Kravitz per i concerti che la rockstar americana ha annunciato per i prossimi 7, 9 e 10 luglio rispettivamente a Mantova, Torino e Perugia: a confermarlo sono gli organizzatori degli eventi, i biglietti per i quali sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

Originario di Brooklyn, New York, dove è nato 33 anni fa, Cory Henry ha fatto parte del collettivo jazz-fusion guidato da Michael League Snarky Puppy, impegnandosi anche come session man al fianco di nomi di primissimo piano sul panorama americano e mondiale come Bruce Springsteen, P. Diddy e Roots: come solista l'artista ha debuttato nel 2018, anno di pubblicazione del singolo "Trade It All", al quale seguì la prima fatica sulla lunga distanza con i Funk Apostles, "Art of Love", pubblicata nel corso dello stesso anno.