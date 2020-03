Rita Pavone, la tracklist del nuovo album 'raRità!'

E' già disponibile "raRità!", il nuovo, doppio album di Rita Pavone che raccoglie una selezioni di brani registrati dalla cantante piemontese per i mercati esteri e mai pubblicati ufficialmente fino a oggi nel nostro Paese: oltre al recente "Niente (Resilienza 74)", scritto da suo figlio Giorgo Merk e presentato in gara alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, nell'album troveranno spazio anche "If you go (Sei già lì)", "Datemi un martello (If I had a hammer)", "Kiddy Kiddy Kiss me" (con Paul Anka), "Okay! Okay! (La partita di pallone)" e "Ovunque la notte (Somewhere in the night)", oltre che alla collaborazione con Giovanni Nuti e Alda Merini su "Un amante per ogni respiro".

Al proposito, l'artista ha dichiarato:

"Sono certa che questo cofanetto di inediti 'raRità!' lascerà sorpresi molti di voi. Alcuni brani portano la firma degli strabilianti Doc Pomus e Shuman, autori di 'Viva Las Vegas' di Elvis Presley, o Lloyd Webber e Tim Rice, gigantesco duo del leggendario musical 'Jesus Christ Superstar'; altri di grandi produttori come Chet Atkins e Norman Newell o di arrangiatori come lo straordinario Sammy Lowe, che ha arrangiato e diretto brani per Nina Simone, Sam Cooke, Tokens, ma il cui nome resta legato al capolavoro per James Brown 'It’s a Man’s Man’s Man’s World'. Altri ancora vi delizieranno non solo per la loro musica, ma anche per aneddoti, fatterelli curiosi, storielline gradevoli e notiziole interessanti che li vedono protagonisti, e che io sarò ben felice di raccontarvi. Insomma… 'raRità!' è veramente una Rarità!".

Il disco anticipa l’uscita di un doppio vinile colorato, che sarà disponibile in edizione limitata a partire dal prossimo mese di maggio e che includerà tre brani non presenti nell'edizione in CD e digitale.

Ecco, di seguito, la tracklist di "raRità!":

Disco 1:

1. Niente (Resilienza 74)

2. Come te non c’è nessuno

3. Pirulirulì (con Lucio Dalla)

4. Appassionati

5. Occhi miei

6. Que me importa el mundo

7. Arrivederci Hans

8. Now I lay me down to sleep

9. If you go (Sei già lì)

10. Fortissimo

11. Se potessi amarti ancora

12. Il Geghegè (Planet Funk remix)

13. Datemi un martello (If I had a hammer)

14. "Kiddy Kiddy Kiss me" (con Paul Anka)

15. Dame, baby poupée

16. The Dove (Radio Edit) – IKON

17. Try it and see

18. He’s got everything

19. Ballando sul prato - Franco Simone e Rita Pavone

Disco 2:

1. Heart - I hear you beatin’ (Cuore)

2. Io che amo solo te

3. You only you (Solo tu)

4. The wrong side of love

5. Stop Stop Stop

6. Ovunque la notte (Somewhere in the night)

7. Come la prima volta

8. Ti perdo e non vorrei

9. Scrivi! (Lady Love)

10. Okay! Okay! (La partita di pallone)

11. Get a hold of yourself

12. Wenn ich ein junge war

13. Recuerdame (Remember me/L’amore mio)

14. Pioggia

15. Fammi andare

16. Un amante per ogni respiro - Giovanni Nuti

Feat. Rita Pavone e Alda Merini

17. La sai troppo lunga

18. Domani è primavera - Dario Gay e Rita Pavone