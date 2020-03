Prozac+, addio a Elisabetta Imelio: i ricordi di amici e colleghi

View this post on Instagram

“La fine della Chemio" la desideri per mesi, l’attendi come Babbo Natale, come l'arrivo del messia e come il messia sembra non arrivare mai, pensi che non tu non ci arriverai, perché sei stanco e perché come diceva quello dell'utopia: più cammini più si allontanta.Eppure ti sforzi di crederci, perché non devi solo farla, ma devi pure crederci.Devi crederci mentre il tuo corpo cambia come non pensavi fosse possibile, devi crederci pure quando stai una merda e non hai voglia di crederci.Perché la chemio è un impegno, come gli allenamenti per un atleta e ti occupa tutta la giornata, diventando totalizzante.Tutto il resto perde di valore.A quel punto ti sembra di non avere più tempo per nulla, neppure per crederci.Poi per fortuna arriva "La fine della Chemio" ed è una festa.Una festa da condividere con quelli che con te hanno attraversato "le paludi della tristezza". Quelle de "La Storia Infinita", hai presente? Se non hai presente fa nulla, è una favola di altri tempi...Questa invece è una storia di questi tempi qui: un sacco di gente muore di cancro e le cure ad oggi trovate, come la chemioterapia, sono devastanti e spesso insufficienti.Questa canzone parla della storia di una band e della loro amicizia sopra e sotto il palco: i #sicktamburo , ovvero Elisabetta e Gianmaria.Lei si ammala e lui le scrive questa canzone. Magari non li conoscete, ma non potete non conoscere i #prozacpiù di cui loro erano i 2/3. Questa canzone è uscita per la prima volta nel 2017 ma viene ripubblicata con i feat. di tanti altri artisti e noi siamo tra questi. Felici di esserci perché questa è la più grande canzone su uno dei più grandi taboo del nostro tempo. Elisabetta purtroppo è scomparsa questa notte a soli 44 anni ed io voglio chiudere con le sue parole, rubate ad un intervista del 2018:’La situazione è delicata, mi è tornato fuori il tumore, al fegato questa volta.Sono sotto terapia, ma vorrei far capire a chi mi ascolta che la vittoria non sta nello stare in vita o nel morire, nel non avere più il tumore o nell’averlo.Saremmo tutti dei perdenti, altrimenti, perché, presto o tardi, finiamo tutti per morire.La vittoria sta nel decidere di essere felici" #elisabettaimelio