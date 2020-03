Quella volta che i Pink Floyd fecero pubblicità alla limonata

GUARDA LA GALLERY DI FOTO E LEGGI LA STORIA COMPLETA SU DEAGOSTINIVINYL.COM

In piena era Dark Side Of The Moon (che ha compiuto 47 anni il 1 marzo) i Pink Floyd cedettero alle tentazioni di un bel po’ di soldi facili immischiandosi col mondo della pubblicità.

Era il 1972, la band aveva terminato di mixare l’album. I ragazzi decisero di prendersi una pausa per riordinare le idee e ricaricare le batterie con una vacanza. La meta prescelta fu Marrakesh – Marocco. Ma non fu una semplice vacanza, perché in quei giorni venne incastrato anche uno shooting fotografico legato a una campagna pubblicitaria per la bibita francese Gini.

Gli accordi presi con l’azienda produttrice della Gini (una famosa bevanda al limone, molto diffusa in Francia ancora oggi) prevedevano che i Pink Floyd comparissero nei poster e i visual legati a una nuova campagna pubblicitaria per la bibita. In cambio avrebbero ricevuto un compenso e l’azienda avrebbe sponsorizzato con una buona iniezione di denaro il prossimo tour di Waters, Gilmour e soci.

Questa operazione, però, non andava del tutto giù al gruppo.

