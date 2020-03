Coronavirus, ad Austin una petizione per sospendere il South By Southwest 2020

Una petizione aperta su Change.org e indirizzata al governatore del Texas Greg Abbott chiede la sospensione dell'edizione 2020 del South By Southwest, la manifestazione artistico/musicale che annualmente porta ad Austin oltre 70mila tra musicisti, appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo: Shayla Lee, la promotrice dell'istanza - sottoscritta in poche ore da oltre 10mila cittadini - ritiene che "un evento del genere sia irresponsabile in caso di epidemia".

Al momento le autorità, in merito, non hanno preso posizione. Gli organizzatori dell'evento, lo scorso venerdì, 28 febbraio, avevano fatto sapere - per mezzo di una nota ufficiale - di non aver alcuna intenzione di modificare la tabella di marcia del festival:

La raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è che i viaggiatori adottino le consuete precauzioni. Stiamo aumentando i nostri sforzi per aiutare a prevenire la diffusione della malattia secondo le raccomandazioni fornite dall'Autorità per la sanità pubblica di Austin. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e forniremo gli aggiornamenti necessari".

L'edizione 2020 del South By Southwest prenderà il via il prossimo 13 marzo: alla manifestazione sono state confermate le partecipazioni dell'ex Pink Floyd Roger Waters (al quale verrà affidato il discorso inaugurale), St Vincent, Diplo, l'ex Sonic Youth Kim Gordon, Janelle Monáe, Trent Reznor, Atticus Ross, Margo Price, Soccer Mommy e Milky Chance.