David Byrne ha cantato "Once in a Lifetime" al Saturday Night Live. Guarda il video.

David Byrne si è esibito al Saturday Night Live per la prima volta in 31 anni, e lo ha fatto per presentare le canzoni del suo spettacolo teatrale “American Utopia”, nato dal suo primo lavoro discografico solista dopo quattordici anni di collaborazioni varie (leggi qui la recensione). Il frontman dei Talking Heads, insieme al cast del suo show, ha messo in scena esibizioni elettrizzanti di "Once in a Lifetime", brano che lo storico gruppo statunitense firmò nel 1980, e "Toe Jam", canzone scritta da Byrne e che è stata originariamente pubblicata nel 2008 tramite il progetto Brighton Port Authority di Fatboy Slim. Qui di seguito i video delle esibizioni.