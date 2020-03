Concerti, posticipate le prime cinque date del nuovo tour dei Subsonica

View this post on Instagram

Cari terrestri per motivi che in questi giorni non sfuggono a nessuno, ci è stato ufficialmente comunicato che slitteranno le prime 3 date del “Microchip Temporale Club Tour”, e altre due di conseguenza. Siamo rimasti anche noi, come voi, in attesa fino all’ultimo. Ovviamente i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date visibili qui sotto. Restano confermate tutte le altre tappe del tour, salvo sviluppi che non dipendono da noi e che saranno comunicati per tempo. Se a qualcuno lo spostamento di date causa disagi sarà possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su www.ticketone.it Ci dispiace molto ridurci a comunicazioni last minute, ma abbiamo preferito notizie certe a quella che sarebbe stata una giostra di conferme e smentite. 5 marzo ➡ 2 aprile @ Padova | @hallpadova l 6 marzo ➡ 17 aprile @ Nonantola (MO) | @voxclubofficial 7 marzo ➡ 4 aprile @ Trezzo Sull’Adda (MI) | @liveclub 28 marzo ➡ 10 aprile @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5 4 aprile ➡ 18 aprile @ Marghera (VE) | @csrivolta #MicrochipTemporaleClubTour @vertigo.co.it @ticketone.it