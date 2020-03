Domenica In su Rai Uno: il saluto a Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica, giornalista di spettacolo di Rai Uno, va in pensione oggi dopo quarant'anni (e un mese supplementare) di onorato servizio. Per l'occasione, Mara Venier gli ha apparecchiato una festa quasi a sorpresa nella prima parte di "Domenica In", invitando i suoi colleghi di redazione (c'erano anche il direttore del TG1 e il direttore di Rai Uno Stefano Coletta) e raccogliendo una serie di videomessaggi con i quali molti dei più grandi nomi dello spettacolo italiano hanno salutato "Vincenzone": Laura Pausini, Renzo Arbore, Roberto Benigni, Raffaella Carrà, Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Gianna Nannini, Giorgia, Ligabue, Gigi D'Alessio, Francesco Guccini e (persino) Paolo Conte hanno contribuito al saluto, mentre Adriano Celentano ha confezionato un video di dieci minuti nel quale, fra l'altro, ha detto: "Se viene a casa mia qualcuno a intervistarmi per la RAI, e non sei tu, gli sbatto la porta in faccia".

Evidentemente commosso, Vincenzo Mollica ha ricevuto quasi con stupore tanti segni d'affetto da parte di una (piccola) rappresentanza delle decine e decine di artisti che ha intervistato nel corso della sua lunga e - ormai, di questi tempi - inimitabile carriera, tutta percorsa all'interno della televisione di Stato. Gran finale con torta, spumante e un'esecuzione corale di "Azzurro".

Su perorazione di Fiorello, la RAI ha posticipato di un mese l'inizio del pensionamento di Mollica per permettergli di seguire ancora un'ultima edizione del Festival di Sanremo, in collegamento dal "suo" balconcino dell'ultimo piano dell'Ariston. Non ci è stato possibile, come pure avremmo voluto, intervistare Vincenzo a Sanremo; ci uniamo oggi con grande affetto al saluto a un collega - e, per quel che mi riguarda, un amico - che, con il suo modo gentile e mai aggressivo (semmai, a volte, fin troppo generoso di elogi) ha raccontato per la RAI quarant'anni di spettacolo italiano.

(fz)