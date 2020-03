Concerti, Willie Peyote posticipa le date di Milano e Bologna

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Magellano Concerti ha rinviato le date di Milano e Bologna del tour di Willie Peyote, previste per il 4, 5, 7 e 8 marzo. Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti: 6 e 7 aprile all’Alcatraz di Milano, 14 e 15 aprile all’Estragon di Bologna. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date: biglietti del 4 marzo validi per il 6 aprile all’Alcatraz; Biglietti del 5 marzo validi per il 7 aprile all’Alcatraz; Biglietti del 7 marzo validi per il 14 aprile all’Estragon; Biglietti dell’8 marzo validi per il 15 aprile all’Estragon. Le tappe di Roma e Firenze, previste rispettivamente il 12 marzo e il 13 marzo rimangono invariate.