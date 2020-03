“Un domani senza Coronavirus”: la comunità cinese di Firenze canta contro la paura

Riprende il testo di “Domani” di Mauro Pagani (2003) la canzone della comunità cinese di Firenze che, attraverso la musica, ha voluto regalare un messaggio di speranza per il futuro, contro la paura generata dal Coronavirus in queste settimane. Il brano è riadattato da un’idea di Xia Hong Wang, Massimiliano Martigli Jiang e William Xu. Il video musicale è stato realizzato da Irene Saccenti. La musica è stata arrangiata da Silvio Melloni, Roberto Turatti e Gino Zandonà al Music Maker Studio Vimodrone. La registrazione è stata realizzata all'El-SOP Recording Studio di Leo Magnolfi. Un ringraziamento speciale, da parte degli autori dell'iniziativa, è andato a Maria Beatrice Castronovo Pocek.

Come sicuramente ricorderete, "Domani" fu reincisa nel 2009 dagli Artisti Uniti per l'Abruzzo in una versione intitolata "Domani 21.04.2009", i cui proventi furono devoluti alla campagna "Salviamo l'arte in Abruzzo", dopo il terremoto che colpì quella regione.