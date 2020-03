Il ricordo di Vasco sui social: “Una canzone per te” l’ho scritta per la stessa ragazza di “Albachiara”

Due delle canzoni più famose di Vasco sono dedicate alla stessa persona. Una storia che molti dei fan del rocker di Zocca conoscono già, ma che lo stesso artista ha voluto ricordare con un post e un video su Istagram, che immediatamente hanno generato un fiume di ricordi e aneddoti. “Una canzone per te”, brano contenuto nell’album “Bollicine” del 1983, è dedicata alla stessa ragazza di “Albachiara”, brano dentro “Non siamo mica gli americani!” del 1979.

A post shared by Vasco Rossi (@vascorossi) on Mar 1, 2020 at 12:14am PST

Vasco sui social scrive: “È dedicata alla stessa ragazza che mi aveva ispirato Albachiara. La sera che glielo svelai mostrò una tale ragionevole e sospettosa incredulità... che mi spinse a scrivergliene un'altra. Ma non gliel'ho più detto, però! Un'altra vendetta in canzone....”. Nel volume “La versione di Vasco”, il cantautore racconta il legame fra i due brani:

“Era il 1979, ero a casa a preparare gli esami dell’università. Dalla finestra vedevo sempre una ragazzina arrivare con la corriera…avrà avuto tredici-quattordici anni. Quando ne compì diciotto, e io praticamente non ero più perseguibile, glielo dissi: guarda che l’ho scritta per te 'Albachiara'. Lei reagì in maniera imbarazzata dicendo che la ragazza di 'Albachiara' doveva essere molto più piccola di lei. Non mi aveva creduto e fu così che mi venne ‘Una canzone per te’, che infatti dice: una canzone per te e non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici: non credo d’essere così importante”.