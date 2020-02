Thurston Moore, due concerti in Italia per il fondatore dei Sonic Youth

Thurston Moore sarà in Italia a giugno per due date: la prima è in programma il 5 giugno a Terni in occasione del festival “Degustazioni musicali”, in questa occasione si esibirà da solo, mentre il 6 giugno all’Off Tune Festival di Prato sarà accompagnato dalla sua band. Moore, cofondatore dei Sonic Youth a inizio degli anni ’80, è tra i massimi esponenti culturali e musicali della scena rock alternativa newyorchese. Con i Sonic Youth, Moore ha spinto un’intera generazione verso la sperimentazione nel rock: un genere che, nella sua carriera, ha infarcito di elementi noise e di improvvisazione, conquistando pubblico e critica. Moore, oggi a 61 anni, è ancora una figura chiave nella musica alternativa contemporanea: a Londra dirige l’etichetta discografica “Ecstatic Peace!”, pubblica poesie e dischi come solista con il bassista Debbie Googe dei My Bloody Valentine, il chitarrista James Sedwards e il batterista dei Sonic Youth Steve Shelley. Nel 2019 è uscita la sua ultima prova discografica intitolata “Spirit Counsel”, un cofanetto di nuovo materiale registrato tra il 2018-19.