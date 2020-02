Elodie si confida: “È da quando ho dieci anni che fanno battute sulla mia magrezza”

Elodie, ricordando alcuni momenti di Sanremo 2020, in particolare quelli dietro le quinte dell’Ariston, è tornata a parlare delle parole che le ha rivolto Marco Masini: il cantautore fiorentino, anche lui tra i big in gara al Festival conclusosi lo scorso 8 febbraio con la vittoria di Diodato, le ha “fatto body-shaming” dicendole più volte, anche qualche minuto prima dell’esibizione della cantante sul palco del Teatro Ariston: “Mangia!”. L’interprete lanciata da “Amici di Maria de Filippi”, ospite della trasmissione “Verissimo”, ha raccontato che quelle parole poco incoraggianti riguardo al suo fisico, pronunciate dal cantautore di “Bella stronza”, sono state un pretesto per parlare di un problema più ampio.

“Ci sono state battute e battute, più volte. Marco Masini, con le sue parole, è stato il pretesto per parlare di un argomento che riguarda tante donne. Bisognerebbe stare più attenti. È da quando ho dieci anni che mi succedono queste cose. La mia è una magrezza sana”.

Elodie, anziché pubblicare il suo nuovo album di inediti dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo (solitamente i dischi dei cantanti in gara escono nella settimana del Festival o in quella immediatamente successiva), ha fatto uscire il suo disco il 31 gennaio, quattro giorni prima dell'inizio della kermesse: il nuovo progetto si intitola “This is Elodie” (leggi qui la recensione).