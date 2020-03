Il 6 marzo del 1970 i Beatles pubblicano "Let It Be", l'ultimo singolo uscito prima dello scioglimento ufficiale della band. La canzone fu composta da Paul McCartney durante le session del "White Album". Paul raccontò di essersi ispirato a un sogno nel quale la madre Mary, morta di cancro quando lui aveva solo 14 anni, gli consigliava di non preoccuparsi, di "lasciar correre" e che tutto si sarebbe sistemato.

Il brano venne registrato il 31 gennaio 1969 (con alcune sovraincisioni il 30 aprile) negli Apple Studios, con la presenza di Billy Preston all'organo, di Linda McCartney ai cori e con la supervisione di George Martin. Sarà l'unica partecipazione ufficiale di Linda in un brano dei Beatles.

Il singolo raggiungerà la prima posizione in classifica negli Stati Uniti, in Australia, Italia, Norvegia e Svizzera e la seconda posizione in Inghilterra (dove rimarrà dietro a "Wand'rin' Star" di Lee Marvin).

Nelle prossime pagine, dopo la versione originale, vi proponiamo le cover di "Let It Be" da ricordare.

Maurilio Giordana (curatore del blog “MyWay”)