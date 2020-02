Al concerto dei Red Hot Chili Peppers per ricordare la figlia morta di meningite: i genitori cercano un biglietto

Debora Poli e Paolo Cadei sono la mamma e il papà di Veronica, la 19 enne di Villongo (pronvincia di Bergamo) scomparsa lo scorso 3 dicembre per una sepsi da meningococco C. I due genitori in questi giorni, come riporta Bergamonews, hanno lanciato un appello per realizzare uno dei desideri della ragazza.

“Veronica aveva acquistato un biglietto per il concerto del 13 giugno dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks. Io e suo padre avevamo pensato di andare per portare in qualche modo anche lei. Purtroppo al momento i biglietti sono esauriti. Se qualcuno potesse o volesse vendermene uno sarebbe un bellissimo regalo alla sua memoria”.

Queste le parole della madre. I genitori sono già in possesso di un biglietto (quello appartenente a Veronica, del quale faranno richiesta per il cambio nominativo) ma sono alla ricerca di un secondo biglietto per poter andare insieme. La mamma di Veronica continua: