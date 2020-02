Amici 2020, serale. Prima puntata: ecco chi è stato eliminato

È Martina Beltrami la prima eliminata del serale di Amici 2020. La cantante ha abbandonato lo studio del talent show condotto da Maria De Filippi al termine della prima manche della puntata, dopo essere finita al ballottaggio contro Francesco Bertoli. Entrambi si erano classificati ultimi nella classifica della prima manche: Martina aveva duettato con J-Ax su "Tutto tua madre", mentre Francesco aveva duettato con Ermal Meta su "Piccola anima". Al ballottaggio hanno interpretato rispettivamente "Someone like you" di Adele e "Faith" di George Michael. Il pubblico da casa attraverso il televoto ha salvato Francesco, tenendolo in gara, eliminando così Martina.