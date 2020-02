Slipknot, Corey Taylor si infortuna prima dello show ma si esibisce lo stesso: video

Lo scorso 24 febbraio si è concluso a Helsinki, in Filandia, il tour europeo della band dello Iowa - che l'11 febbraio ha fatto tappa anche a Milano (leggi qui il nostro racconto del concerto) - e, prima dello show andato in scena all’Hartwall Areena il frontman degli Slipknot si è fatto male a un piede. Nonostante l’infortunio, Corey Taylor ha deciso di esibirsi lo stesso, fino alla fine del live.

Mentre il leader della formazione di Des Moines era in procinto di salire sul palco, una bombola di ossigeno è caduta sul piede di Taylor, ferendolo a tal punto che lui pensava di essersi rotto le ossa. A margine del concerto, la voce degli Slipknot si è rivolto ai ‘maggot’ (i fan della band) e, secondo quanto si può ascoltare dai video pubblicati sul web - come ripreso anche da Metalsucks.net - ha detto:

“Vi dirò solo una cosa. Mentre salivo sul palco, una bombola di ossigeno è caduta ed è atterrata sul mio piede e sono abbastanza sicuro di essermi rotto le ossa del mio piede. Ma, non c’è modo per noi di non portare avanti questo fottuto show, vi sto solo informando. Forse dovrò zoppicare qua e là e affrontarlo, ma vi darò tutto quello che ho, dannazione. Voi mi darete tutto quello che avete?”

Ecco un filmato realizzato da un fan durante il concerto di Helsinki, che presenta il discorso tenuto da Corey Taylor e l’esecuzione del brano “Nero forte” - canzone estratta dall’ultimo album del gruppo dello Iowa, “We are not your kind” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato il 9 agosto 2019: