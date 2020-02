Harry Styles, ecco il nuovo video di ‘Falling’

Oggi, 28 febbraio, l’ex One Direction ha pubblicato il video che accompagna il brano “Falling” - estratto dall’ultimo album di Harry Styles, “Fine line” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato lo scorso 13 settembre. La clip che accompagna il brano del cantautore britannico è diretta da Dave Meyers, già dietro la macchina da presa per il video del singolo “Adore you”.

Harry Styles porterà la sua musica anche in Italia il prossimo mese di maggio. Il 26enne cantautore sarà in concerto al Pala Alpitour di Torino il prossimo 15 maggio e all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 16 maggio.