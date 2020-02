Lady Gaga, lavorare al nuovo album l'ha aiutata a gestire la depressione

Stefani Germanotta - che oggi, 28 febbraio, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Stupid love” - ha raccontato qualche dettaglio sull’ideale seguito di “Joanne” del 2016 e ha spiegato come lavorare al nuovo l’album l’ha aiutata a gestire la depressione. Ospite del programma “New Music Daily with Zane Lowe” su Apple Music, Lady Gaga, parlando del processo di scrittura del suo sesto disco - il quale non ha ancora un titolo e una data di uscita - ha narrato la creazione della sua nuova canzone paragonata alla sua ultima fatica discografica.

“Questo è stato molto più simile a: ‘Sapete cosa, ragazzi? Si è scoperto che ho pianto per tre minuti e questo è ciò venuto fuori, e questo è quello che dovrebbe essere’”, ha detto la popstar statunitense. “Ed era così reale, come se - tutta la mia roba, le mie idee musicali, le mie riflessioni artistiche, il modo in cui vedo la musica e il vivere la musica come un muro del suono - tutto stava funzionando.” E ha aggiunto: “Mi ha fatto sentire così felice perché ho pensato tra me e me: ‘Wow, anche quando ti senti due metri sotto terra puoi dare il meglio’.”

Raccontando di quanto sia stato importante il coinvolgimento di altri autori e produttori nel lavoro sul suo album e sul singolo (prodotto da BloodPop, Tchami e Max Martin), Lady Gaga ha spiegato:

“Abbiamo registrato un sacco di dischi nel mio studio. Ho una casa dove si trova il vecchio studio di Frank Zappa, è una sala, un grande studio, è bellissimo. Stavo al piano di sopra, sotto il porticato, fuori dalla cucina, e BloodPop, saliva e mi diceva: ‘Ok, forza, fuori dalla veranda’, e io piangevo e dicevo: ‘Sono infelice, sono triste, sono depressa’, e lui aggiungeva: ‘Lo so e noi realizzeremo un po’ di nuova musica’. E poi sono andata di sotto e mi sono messa a scrivere, sai, ‘Stupid love’.”

Sottolineando come l’aiuto e l’amore ricevuto dai collaboratori, in particolar modo da BloodPop e Tchami, l’hanno ispirata a scrivere in modo più istintivo per la prima volta, Gaga ha detto: “Sai qual è stata la vera differenza? Non mi sono posta un sacco di domande. Non lo so, era così reale e onesto che, fondamentalmente scrivevo qualcosa e lo dicevo semplicemente e non mi ci volevano nemmeno quattro minuti per scriverlo e mi sentivo come: ‘Questo è quello che è’."