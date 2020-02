I Supergrass eseguono dal vivo una canzone degli Smiths con Johnny Marr: video

Gaz Coombes e compagni - tornati in attività lo scorso mese di settembre - ieri 27 febbraio, durante il concerto dei Supergrass andato in scena all’O2 Victoria Warehouse di Manchester, hanno proposto la cover del brano degli Smiths “Please, please, please, let me get what I want”. Per eseguire il brano della band un tempo guidata da Morrissey, la formazione di Oxford ha sorpreso il pubblico invitando sul palco Johnny Marr.

Il già chitarrista degli Smiths - oltre a suonare la canzone originariamente pubblicata dalla band di Manchester come b-side del singolo “William, it was really nothing" nel 1984 - si è unito a Coombes e soci anche per eseguire il brano dei Supergrass “Sun hits the sky”. Ecco, di seguito, alcuni video realizzati dai fan presenti allo show:

Dopo la reunion, Gaz Coombes e compagni sono attualmente impegnati in una serie di date che - stando al calendario disponibile sul sito della band - sono previste nel Regno Unito oltre che a Los Angeles, New York e a Landgraff nei Paesi Bassi. L’ultimo album pubblicato dai Supergrass è “Diamond hoo ha” del 2008.

Johnny Marr ha recentemente collaborato con Billie Eilish alla canzone "No time to die", brano scritto per il prossimo film della saga di “007”. Sul palco dell'edizione 2020 Brit Awards l’ex Smiths, alla chitarra, ha accompagnato la giovane popstar durante la prima esecuzione dal vivo della canzone del nuovo capitolo della saga cinematografica di James Bond, insieme a Finneas O'Connell e da un'orchestra diretta da Hans Zimmer.