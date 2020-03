Lou Reed: un nuovo live in arrivo

È il 1974 quando Lou Reed porta in tour il suo quarto album da solista, Sally Can’t Dance. Una tournée mondiale che lo vede impegnato, da maggio a dicembre, tra Europa, Stati Uniti e Australia.

Ora un live tratto da quel periodo sarà pubblicato il prossimo 30 marzo da Easy Action, l'etichetta che ha già curato Thinking of Another Place del 1976 e Waltzing Matilda del 1978.

When Your Heart is Made Out of Ice - questo il titolo dell'album, tratto dal testo di Ride Sally Ride - include le registrazioni di due date diverse: il 9 Ottobre 1974 al Felt Forum di New York e il 27 Ottobre 1974 a Dayton, in Ohio.

Pur essendo in circolazione già da tempo in forma di bootleg, ora il live assume una nuova veste grazie alla qualità del suono curata dall'etichetta, soprattutto per il formato vinile ricavato direttamente dai master originali.

