Fish: esce il nuovo album “Weltschmerz”

Forse è giunto il momento. Fish, l'ex frontman dei Marillion, dovrebbe pubblicare, dopo averne più volte rimandata l'uscita, il suo nuovo album in studio, “Weltschmerz”, il prossimo mese di luglio. Lo ha annunciato lui stesso in una intervista rilasciata a Prog nella quale ha parlato principalmente del suo imminente tour britannico.

Ecco quali sono state le sue parole:

“C'è un forte allineamento dei pianeti intorno a questo tour. Mentre sto per pubblicare il mio album in studio “Weltschmerz” a luglio, a 30 anni dal mio primo album solista, “Vigil In A Wilderness of Mirrors”. 'Vigil', rimasterizzato, sarà pubblicato insieme a “Internal Exile”, il mio secondo album solista, nell'ottobre di quest'anno.”

Fish nell'intervista ha inoltre annunciato la composizione della scaletta del tour che prenderà il via il 13 marzo da Aberdeen (Scozia), ha detto il 61enne cantante:

“Oltre a quelle pubblicazioni di buon auspicio c'è, in uscita ad aprile, un nuovo remaster di “Script For A Jester's Tear”, che è stato il mio primo album in assoluto con i Marillion. Tenendo conto di quanto sopra, la setlist per il tour nel Regno Unito vedrà una performance completa dell'album 'Vigil', cinque brani del nuovo album 'Weltschmerz' tra cui l'epica “Rose Of Damascus” che dura 16 minuti e un paio di brani di 'Script' come cenno al mio passato.”